Fim de semana será de sol e calor em Santa Catarina

Previsão do tempo 11/11/2017 | 10h09 Atualizada em

Depois de uma sexta-feira com chuva, temporais e granizo em Lages, o fim de semana tem mudança radical do tempo. A frente fria avançou para o Sudeste do Brasil e isto permitiu que um novo ar seco chegasse a Santa Catarina. O sábado amanheceu com sol e poucas nuvens entre Planalto, Vale do Itajaí e Norte do Estado.

As temperaturas terão a característica da primavera durante o fim de semana, ou seja, noite e amanhecer ameno/frio e tarde agradável com pontos de calor. Quem está no litoral pode aproveitar o dia para pegar uma prainha. Em Florianópolis, segundo a Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima, as temperaturas variam entre 14 e 28°C.

No domingo o ar seco irá predominar no decorrer do dia e trará sol em todas as regiões. Novamente um amanhecer frio/ameno, isoladamente com geada na Serra, e uma tarde agradável/quente.

Confira informações sobre o tempo em SC no Blog do Puchalski