Fim de semana registra ao menos oito mortes nas estradas de SC

Trânsito 26/11/2017 | 09h37 Atualizada em

O fim de semana já registra oito mortes nas estradas de Santa Catarina até a manhã deste domingo (26). Foram três acidentes em rodovias federais, dois em rodovias estaduais e outros dois em estradas dentro de municípios. Sete, das oito pessoas que morreram, tinham menos de 25 anos.

Veja um resumo das ocorrências:

Atropelamento na BR-282, em Santo Amaro da Imperatriz

Um homem de 28 anos morreu atropelado na madrugada deste sábado, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. O acidente aconteceu por volta da 1h, no Km 24,5 da BR-282. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor do veículo com placas de Santo Amaro da Imperatriz, um homem de 27 anos, parou para prestar socorro à vítima. O motorista não se feriu. O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis.

Motociclista colide em poste em Blumenau

Um motociclista de 20 anos morreu na madrugada deste sábado após um acidente no bairro Fortaleza. Segundo informações da Guarda Municipal de trânsito ele teria colidido contra um poste por volta das 4h10min na Rua Francisco Valhdieck. O jovem conduzia uma motocicleta Honda CG150 com placa de Blumenau quando perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste da rede elétrica. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Duas pessoas morrem em acidente de moto Criciúma

Uma adolescente de 16 anos e um jovem de 21 morreram em uma batida entre a moto em que estavam e um ônibus do transporte público de Criciúma na tarde deste sábado. No veículo coletivo, não houve feridos. O acidente foi registrado pela Polícia Militar às 13h10min na Rodovia Antônio Darós. O Corpo de Bombeiros disse que a moto, com placas de Araranguá, bateu na lateral do ônibus. A moto era pilotada pelo jovem de 21 anos. As informações são do G1 SC .

Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR-101, em São José

Uma jovem de 20 anos morreu na tarde de sábado na BR-101 em São José. O acidente foi registrado no km 205, às 14h20min, pela PRF. A mulher era passageira de uma moto Honda Pop, com placa de Florianópolis, que colidiu com um caminhão Blumenau. O condutor da moto, um homem de 25 anos, teve lesões graves e foi encaminhado para o hospital. O motorista do caminhão, de 35 anos, não se feriu.

Batida de frente na SC-120, em Curitibanos

Um homem de 39 anos morreu em uma colisão frontal na SC-120, em Curitibanos, no Oeste catarinense. Ele conduzia um GM Classic com placas de Caçador. A batida foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) por volta das 15h10min de sábado. A colisão envolveu um VW Fox com placas do município, conduzido por um homem de 31 anos, que não teve o estado de saúde divulgado até a manhã deste domingo.

Capotamento em Videira

Por volta das 19h de sábado um jovem de 21 anos morreu em um capotamento na SC-135, em Videira, no Oeste de SC. O homem conduzia um VW Gol e era natural do município. A ocorrência foi registrada no km 123. As informações foram divulgadas pela PMRv.

Colisão traseira com morte em Mafra

Um jovem de 24 anos morreu na madrugada deste domingo na BR-116 em Mafra, no Norte do Estado. Segundo a PRF, o acidente foi uma colisão traseira entre um GM Monza com placas da cidade e um caminhão de Lages. A batida foi registrada no km 8,4 à 1h45min. A vítima era um dos passageiros do Monza e o condutor do veículo evadiu-se do local, de acordo com a polícia. Outro jovem de 20 anos estava no carro e teve lesões leves. O motorista do caminhão, um homem de 30 anos, não se feriu.

Leia também:

Jovem e adolescente morrem em acidente de moto em Criciúma

Acidente na BR-116 deixa uma pessoa morta em Correia Pinto

Homem morre atropelado em Santo Amaro da Imperatriz