Filho da escritora Lya Luft morre em Florianópolis durante surfe na praia do Moçambique

Um dos três filhos da escritora gaúcha Lya Luft morreu na tarde de quinta-feira (2), em Florianópolis. André Luft, de 51 anos, estava surfando na Praia do Moçambique, no Leste da Ilha de Santa Catarina, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Arcanjo, helicóptero do Corpo de Bombeiros e do Samu, chegou ao local por volta das 12h e a equipe médica realizou procedimentos de reanimação cardiopulmonar por 40 minutos, sem sucesso.

— Ele já tinha um problema cardíaco, tinha feito um cateterismo recentemente. A esposa dele estava junto e nos contou que o médico já tinha liberado a prática esportiva. Durante o surfe ele passou mal e outro surfista o tirou da água. Infelizmente não tivemos sucesso na manobra de reanimação — relata o tenete-coronel Diogo Losso, comandante do Arcanjo.

Ainda na quinta-feira, a escritora Lya Luft, de 79 anos, lamentou a perda do filho em seu perfil no Facebook: "Perdi hoje meu amado filho André Luft surfando em Floripa como tanto gostava. Sem palavras". Ele deixa mulher e dois filhos, de 23 e 25 anos.

André Luft tinha de 51 anos e deixa mulher e dois filhos Foto: Reprodução / Facebook

