Feriadão de Finados já soma seis mortes nas estradas de Santa Catarina

Seis pessoas já perderam a vida nas estradas catarinenses desde o início da operação Finados, ao meio dia de quarta-feira. No mais grave acidente até aqui, três pessoas da mesma família morreram no km 272 da BR-101, em Imbituba, no fim da tarde de quarta-feira. Foram três colisões com morte em rodovias federais e nenhum caso em estradas estaduais até a noite desta quinta-feira. A contagem vai até o meio-dia de segunda-feira, 6. Veja o resumo das principais ocorrências:

Carro cai de ponte em Imbituba

Uma mulher e duas crianças morreram em um acidente na BR-101, no Sul de Santa Catarina, por volta das 17h de quarta-feira. A condutora perdeu o controle do veículo e caiu de uma ponte que passa sobre o Rio Araçatuba. A queda do veículo foi registrada no km 272 da rodovia, em Imbituba. A mulher, que dirigia um Onix com placas de Tijucas, foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como Roseli Rockembach Rodrigues, 39 anos. Uma das crianças que morreu seria o filho dela — Alisson Rochemback Rodrigues, de 11 anos. A identidade do outro menino não foi confirmada no local do acidente. Conforme a PRF, uma testemunha relatou que ela teria perdido o controle do carro após passar por um caminhão. Com o impacto, a mureta de proteção quebrou e o carro despencou.

Atropelamento em Itajaí

Um jovem de 25 anos morreu após ser atropelado na BR-101, em Itajaí, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu na madrugada de quinta-feira. O atropelamento foi registrado no km 124 da rodovia, por volta de 3h. O pedestre foi atingido por uma caminhonete Amarok com placas de Camboriú. O motorista de 21 anos não sofreu ferimentos.

Acidente de carro com caminhão deixa dois mortos

Dois homens morreram em um acidente entre carro e caminhão na tarde de quinta-feira. A colisão ocorreu por volta das 15h20, no km-232 da BR-280, em Canoinhas, norte do Estado. Eles estavam em um Fiat Uno com placas de Sobradinho (RS) e bateram contra um caminhão com placas de São Lourenço do Oeste (SC). Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens e os socorristas não tiveram tempo de prestar atendimento. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações.

Motorista fica preso às ferragens na BR-470

A colisão frontal entre um carro, com placas de Blumenau, e um caminhão, com placas de Agrolândia, deixou o ocupante do Peugeot 206 presos às ferragens nesta quinta-feira no km 49 da BR-470, em Blumenau. Segundo a PRF de Blumenau, a equipe foi acionada no início da tarde perto do viaduto do bairro Fortaleza. O caminhão trafegava sentido Indaial e o carro sentido Litoral quando o acidente aconteceu.