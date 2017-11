Feriadão de Finados já soma nove mortes nas estradas de Santa Catarina

Mortes no trânsito 04/11/2017 | 10h07 Atualizada em

Nove pessoas já morreram nas estradas catarinenses desde o início da operação Finados, ao meio dia de quarta-feira. No acidente mais grave até aqui, três pessoas da mesma família morreram no km 272 da BR-101, em Imbituba, no fim da tarde de quarta-feira. Foram cinco acidentes com morte em rodovias federais e pelo menos um caso em estradas estaduais até a manhã deste sábado. A contagem vai até o meio-dia de segunda-feira, 6. Veja o resumo das principais ocorrências:

Motorista morre ao bater em poste em Garopaba

Um motorista de 30 anos morreu após bater contra um poste na madrugada deste sábado (04), em Garopaba, no Sul de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta de 5h30min. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão foi registrado no quilômetro 5 da SC-434. O rapaz estava sozinho no veículo e morreu no local do acidente. O veículo envolvido é uma Honda Civic LXR com placas de Porto Alegre. O nove da vítima não foi divulgado pela polícia.

Passageira morre após carro capotar no Vale do Itajaí

Uma jovem de 25 anos morreu em um acidente na madrugada deste sábado (04), em Lontras, no Vale do Itajaí. O veículo em que ela estava saiu da pista no quilômetro 126 da BR-470. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado por volta de 1h.

De acordo com a PRF, o veículo Polo com placas de Agrolândia capotou e saiu da pista. O motorista do carro, um homem de 34 anos, sofreu ferimentos graves e foi conduzido para o hospital. A jovem, que era passageira, não resistiu e morreu no local do acidente.

Carro e caminhão batem de frente em Guaraciaba

Um homem de 47 anos morreu em um acidente na BR-163, na cidade de Guaraciaba, no Extremo Oeste catarinense, na tarde desta sexta-feira, (03). Segundo a PRF, a colisão frontal foi registrada no km 92, na localidade de Linha Guataparema por volta das 16h30min. Um GM Vectra com placas da cidade e um caminhão guincho de Seberi (RS) bateram de frente. O motorista do automóvel morreu no local.

Acidente de carro com caminhão deixa dois mortos

Dois homens morreram em um acidente entre carro e caminhão na tarde de quinta-feira (02). A colisão ocorreu por volta das 15h20, no km-232 da BR-280, em Canoinhas, norte do Estado. Eles estavam em um Fiat Uno com placas de Sobradinho (RS) e bateram contra um caminhão com placas de São Lourenço do Oeste (SC). Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens e os socorristas não tiveram tempo de prestar atendimento. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações.

Atropelamento em Itajaí

Um jovem de 25 anos morreu após ser atropelado na BR-101, em Itajaí, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu na madrugada de quinta-feira (02). O atropelamento foi registrado no km 124 da rodovia, por volta de 3h. O pedestre foi atingido por uma caminhonete Amarok com placas de Camboriú. O motorista de 21 anos não sofreu ferimentos.

Carro cai de ponte em Imbituba

Uma mulher e duas crianças morreram em um acidente na BR-101, no Sul de Santa Catarina, por volta das 17h de quarta-feira (01). A condutora perdeu o controle do veículo e caiu de uma ponte que passa sobre o Rio Araçatuba. A queda do veículo foi registrada no km 272 da rodovia, em Imbituba. A mulher, que dirigia um Onix com placas de Tijucas, foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como Roseli Rockembach Rodrigues, 39 anos.

Uma das crianças que morreu seria o filho dela — Alisson Rochemback Rodrigues, de 11 anos. A identidade do outro menino não foi confirmada no local do acidente. Conforme a PRF, uma testemunha relatou que ela teria perdido o controle do carro após passar por um caminhão. Com o impacto, a mureta de proteção quebrou e o carro despencou.

Três pessoas da mesma família morreram no km 272 da BR-101, em Imbituba Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

