Feira de móveis espera 30 mil visitantes em São Bento Sul

Feira de móveis 10/11/2017 | 08h57 Atualizada em

Chamada de Capital Nacional dos Móveis, São Bento do Sul recebe desde ontem a Feistock – Feira de Móveis e Decoração, com mais de cem expositores, 85% deles do Planalto Norte de Santa Catarina. O evento é considerado um dos mais importantes do segmento no Brasil e espera receber de mais de 30 mil pessoas – 10% a mais do que na última, em junho.

O organizador, Jonathan Roger Linzmeyer, comemora as proporções que o evento tomou ao longo de 27 edições – são geralmente duas por ano. Segundo ele, além de aproximar os fabricantes e vendedores do consumidor final e apresentar as novidades do setor moveleiro, a Feistock movimenta a economia local. Desde a primeira edição, em 2004, a estimativa é de que mais de meio milhão de pessoas tenham visitado a feira.

— É um evento que muitas famílias aproveitam para conhecer tendências, comprar e também visitar a cidade. De 50% a 60% dos visitantes são da região de Joinville, que sobem a serra e acabam movimentando a economia local nos bares, restaurantes, lojas e hotéis — aponta Linzmeyer.

Nesta edição, a expectativa é de que o volume de negócios seja equivalente ao alcançado na última edição, quando foram movimentados R$ 13,5 milhões em vendas. A aposta está em valorizar a produção local, expandir a participação no mercado interno e oferecer móveis com preços até 70% abaixo do valor de mercado. Entre os produtos em exposição estão itens de escritório, cozinha, dormitórios, banho, copas, salas de jantar, estofados e colchões.

Indústria moveleira no Norte de SC vive desafio de voltar ao topo

— São 10.300 m² com todos os tipos de móveis, praça de alimentação e espaço infantil. A programação inclui também palestras.

Serviço

• O quê: 27ª Feistock - Feira de Móveis e Decorações

• Quando: 9 a 12 de novembro, das 10h às 20h

• Onde: Pavilhão de Eventos da Promosul - São Bento do Sul

• Quanto: Entrada gratuita; estacionamento a R$ 15.