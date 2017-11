Família encontra no Paraná turista paulista que veio para a Oktoberfest e foi sequestrado /

Mistério 08/11/2017 | 15h04 Atualizada em





Depois de ficar 17 dias desaparecido, o técnico de enfermagem José Carlos Soares, de 35 anos, natural de Sorocaba (SP), foi encontrado pela família em uma rodovia na cidade de Campina Grande do Sul (PR) nesta terça-feira à noite. O rapaz teria sido sequestrado em Balneário Camboriú quando veio com um grupo de amigos para a Oktoberfest em Blumenau no dia 21 de outubro. As informações são do portal G1 de Sorocaba e Jundiaí.

Soares teria sido visto pela última vez no dia 21 quando saiu para uma caminhada do hotel em que estava hospedado, em Balneário Camboriú, e não voltou. Eles estavam na cidade desde o dia 18 e aproveitavam o litoral catarinense e a Oktoberfest. Amigos registraram um boletim de ocorrência na cidade e familiares vieram de São Paulo até Santa Catarina para ajudar nas buscas. O caso ganhou repercussão no interior paulista e, após informações recebidas pela família e pela Polícia Militar, o rapaz foi encontrado vivo nesta terça-feira à noite.

Ainda não se sabe o que ocorreu e nem os detalhes do suposto sequestro. Soares foi levado a um hospital mas não aparentava estar ferido. Ele deve retornar a Sorocaba nos próximos dias