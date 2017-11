Faculdade em Jaraguá do Sul implanta laboratório que estimula a criação de projetos inovadores

Projetos Inovadores 14/11/2017 | 10h32 Atualizada em

A partir de agora, a Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul conta com um espaço que estimula a criação de propostas inovadoras: o OHMS (Our Home Maker Space), um laboratório de prototipagem rápida que busca trabalhar a criatividade e inovação. O maker space fica no segundo piso do bloco H e é comandado pelo pesquisador Dado Sutter, um dos precursores do conceito de “faça você mesmo” no Brasil – movimento que vem conquistando adeptos em todo o mundo.

A Católica SC é a primeira instituição de ensino da região de Jaraguá do Sul a implantar um ambiente do gênero. O local pode ser utilizado por qualquer aluno que precise de ajuda para desenvolver algum protótipo para projeto de pesquisa ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O maker space também avalia propostas de empresas interessadas em criar soluções tecnológicas em parceria com o centro universitário.

O coordenador dos Cursos de Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Tecnologia em Jogos Digitais, Maurício Henning, um dos responsáveis pela vinda do laboratório para Jaraguá do Sul, explica que o aluno pode produzir o protótipo do produto ou serviço inovador antes de lançá-lo no mercado. Assim, consegue avaliar se, de fato, a ideia é viável e corrigir possíveis falhas antes da versão final.

"Acompanhamos no mundo muitas histórias de ideias inovadoras que nasceram na garagem de casa. O OHMS serve justamente para estimular os alunos a colocarem em prática projetos que podem contribuir com a criação de soluções tecnológicas para as mais diversas áreas do conhecimento", destaca.

O pesquisador responsável pelo laboratório, Dado Sutter, tem uma larga experiência na área de inovação. Ele já foi empreendedor na área de automação, professor da PUC Rio, consultor e responsável por um maker space na capital carioca que produziu soluções tecnológicas para diversos setores. Seu projeto de maior destaque é o software livre eLua, que pode ser escolhido pela Nasa para ajudar na missão espacial de um voo tripulado ao solo marciano, em 2022.

O atendimento pode ser agendado pelo telefone 3275-8313 (a partir das 16h). A Católica SC em Jaraguá do Sul fica na Rua dos Imigrantes, 500, Bairro Rau.