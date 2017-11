Ex-comandante da PMSC e a esposa ficam feridos em acidente de moto na Argentina

Trânsito 21/11/2017 | 12h44 Atualizada em

Nazareno e Ingird em imagem do último sábado, um dia antes do acidente

Nazareno e Ingird em imagem do último sábado, um dia antes do acidente Foto: Reprodução / Facebook / Facebook

O ex-comandante da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e da Força Nacional de Segurança, coronel Nazareno Marcineiro, e sua esposa Ingrid Schlickmann Rottgers Marcineiro , sofreram um acidente no último domingo na região de Garayalde, no caminho do Sul da Argentina. Os dois ficaram feridos e foram levados para o Hospital Zonal de Trelew.

Segundo amigos, eles saíram dia 14 de novembro de Florianópolis acompanhados pelo também coronel da PM, William Wallace Souza e a esposa dele, Marcia Loch de Souza. Até domingo, eles haviam percorrido poucos mais de 3 mil quilômetros a caminho do Ushuaia, destino final da viagem. No final da tarde, no entanto, um vento forte repentino, bastante comum na região, os atingiu.

Nazareno e Ingrid foram arremessados com a força do vento. O outros casal também caiu, mas não se feriu. O comandante permanece internado por conta de diversas fraturas na região da bacia, enquanto a esposa fraturou duas costelas e já recebeu alta.

Ainda não há previsão do retorno deles para Santa Catarina.

Casais que estavam na expedição de moto que tinha como destino o Ushuaia Foto: Reprodução / Facebook

