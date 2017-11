Ex-atleta olímpica Laís Souza estará em Joinville para palestra

Palestra 17/11/2017 | 08h52 Atualizada em

Entre os dias 20 e 22 de novembro, a UniSociesc de Joinville promove, em seus campi Marquês de Olinda e Boa Vista, a 1ª Semana Acadêmica da Saúde, evento que contará com exposições, minicursos e palestras, dentre as quais, na noite de abertura, às 19h30min, a da ex-atleta olímpica de ginástica Laís Souza, que ficou tetraplégica quando treinava para disputar as Olimpíadas de Inverno de 2014 e que vai falar sobre o tema da "Superação". No dia 21, também às 19h30min, a palestra principal, com o tema "A arte de ser leve", ficará a cargo da jornalista e escritora mineira Leila Ferreira.



Ao longo dos três dias, a programação inclui um minicurso de Toxiclogia Forense, com André Rinaldi Fukushima, coordenador de curso de Pós-graduação em Saúde Coletiva na Universidade São Judas Tadeu (SP); e palestras sobre Suplementos alimentares no meio esportivo, com a nutricionista Fernanda Alfarth; Serviço aeromédico especializado “Voo pela vida”, com Carolina Leite, Tathiane Uliano e Renato Mertins; Fisioterapia em UTI neonatal, com Franciely Maria dos Santos; Osteopatia, com Gelson Maldaner; e Psicologia para profissionais de saúde, com Aline Michels e Stephanie Joaquim, entre outros temas.



Segundo a coordenadora da UniSociesc, Lilian Montanari, a Semana Acadêmica da Saúde é uma fonte essencial na busca e apreensão de novos conhecimentos, e sua finalidade é reunir profissionais, estudantes e a comunidade para troca e transmissão de informações de interesse comum."Será uma oportunidade única para nossos alunos entrar em contato com profissionais especializados na área, realizarem networking acadêmico e profissional, com ideias diferentes, perspectivas futuras e até mesmo estudos inovadores. Não esquecendo que a vida universitária vai muito além das salas de aula e de sessões individuais de estudo, garantindo uma formação verdadeiramente transversal, completa, com diferenciais competitivos de carreira", disse Lilian.



Serviço

O que: 1ª Semana Acadêmica da Saúde

Quando: 20 a 22 de novembro;

Local: UniSociesc Joinville, campi Marquês de Olinda e Boa Vista

Informações: www.unisociesc.com.br, e-mail ensinojoinville@sociesc.com.br ou pelo fone (47) 3512-3100