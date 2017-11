Estudantes doam mais de 3.200 peças de roupas para Maternidade Darcy Vargas em Joinville

Doação 17/11/2017 | 10h55 Atualizada em

Mais de três mil e duzentas peças de roupas para bebês de zero a um ano e para as mães foram doadas para a Maternidade Darcy Vargas de Joinville nesta quinta-feira, dia 16. As roupas, distribuídas em kits com 30 peças, foram confeccionadas por alunos dos cursos de Qualificação em Costura do SENAI Joinville e por apenados da Penitenciária Industrial de Joinville. Os tecidos para confecção das peças foram doados por empresas têxteis da cidade.



Dulce Iara Lopes Mannrich, presidente da Associação das Voluntárias, agradeceu a doação e enalteceu o trabalho do SENAI e dos seus estudantes que estão pensando da comunidade. "O pouco que cada um pode fazer representa muito na soma total. Todo o trabalho que é feito em conjunto se multiplica. Somos muito gratos", destacou. Os kits serão acrescidos dos produtos confeccionados pelas voluntárias da maternidade e de produtos higiene que já são doados às mães que têm filhos na maternidade.