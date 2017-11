Estrada Rio do Morro é interditada em Araquari

Chuva forte 11/11/2017 | 11h19 Atualizada em

Estrada Rio do Morro foi interditada para obras de recuperação após erosão provocada pelas chuvas, em Araquari

Estrada Rio do Morro foi interditada para obras de recuperação após erosão provocada pelas chuvas, em Araquari

A chuva torrencial que atingiu a região Norte de Santa Catarina, nesta sexta-feira (10), provocou a interdição da Estrada Rio do Morro, em Araquari. O bloqueio ocorre neste sábado próximo à BR-280, no trecho que liga Araquari a Joinville.

De acordo com a Prefeitura, a interdição foi feita pela Defesa Civil e Departamento de Trânsito de Araquari por causa de uma erosão na estrada. Segundo os órgãos, a galeria que forma uma ponte no início da rua, no bairro Porto Grande, foi levada pela correnteza.

Os trabalhos de recuperação estão sendo realizados neste sábado (11) de forma paliativa para a liberação da estrada. Ainda não há previsão de quando o serviço será concluído.