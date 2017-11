Enem termina neste domingo com Matemática e Ciências da Natureza

Último dia 12/11/2017 | 08h40 Atualizada em

A maratona de provas da edição de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina neste domingo (12), com Matemática e Ciências da Natureza. Os estudantes terão quatro horas e meia para responder as 90 questões, tempo menor do que no primeiro dia, quando os candidatos tiveram cinco horas e meia para fazer os testes de Ciências Humanas e Linguagens, além da Redação.

Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30min. Os participantes só poderão deixar as salas depois de duas horas do início do exame. Para poder levar o caderno de questões, é preciso permanecer no local por quatro horas.

Esta é a primeira edição em que o exame é aplicado em dois domingos seguidos, e não mais em um único fim de semana. Outra mudança é que agora as provas de Matemática e Redação não são feitas mais no mesmo dia.

O gabarito será divulgado pelo Ministério da Educação na próxima quinta-feira (16). O resultado final está previsto para janeiro.

Prepare-se

Provas deste domingo

Matemática

Ciências da Natureza

Olho no relógio

-Meio-dia: abertura dos portões

-13h: fechamento dos portões

-13h a 13h30min: procedimentos de segurança na sala de prova

-13h30min: início das provas

-18h: término das provas

Obrigatório levar

-Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente

-Documento oficial de identificação original com foto

Documentos válidos

-Passaporte, Cédula de identidade (RG), Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Habilitação, Certificado Dispensa de Incorporação, Carteira de Trabalho e Previdência Social, identidade funcional em consonância com Decreto 5.703/06, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe e identidade para estrangeiros expedida pelo Ministério da Justiça

Aconselhável levar

-Cartão de Confirmação de Inscrição

-Declaração de comparecimento impressa para assinatura do coordenador de local (caso precise do documento)

Não pode ser levado na prova

-Lápis e lapiseira

-Chaves

-Livros

-Manuais

-Borracha

-Anotações e impressos

-Boné, chapéu ou similares

-Fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens

-Óculos escuros

-Caneta de material não transparente

-Dispositivos eletrônicos (calculadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, pen drives, mp3 ou similares)

Regras

-Ninguém pode entrar depois do fechamento dos portões.

-Após 13h, não é mais permitido sair da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.

-Chegue com pelo menos meia hora de antecedência nos locais de prova, porque você pode demorar para achar sua sala ou ter problemas no trânsito.

-Não saia da sala, em definitivo, antes de duas horas do início das provas.

-Não comece as provas antes das 13h30min.

-Se terminar antes dos 30 minutos finais, entregue seu caderno de questões ao aplicador.

-Não faça anotações em qualquer documento que não seja o cartão-resposta e o caderno de questões.

-Entregue ao aplicador, quando terminar as provas, o cartão-resposta e a ficha para coleta de dado biométrico.

Fique atento

-Antes de entrar na sala, guarde os objetos não permitidos no envelope porta-objetos, feche o lacre e deixe sob sua cadeira até terminar a prova.

-Confira seus dados no cartão-resposta. Neste ano, esses documentos terão o nome e o número de inscrição do participante.

-Confira os dados na ficha de coleta do dado biométrico. Ela virá com seu nome e número de inscrição. Faça apenas a conferência. Aguarde a autorização e o auxílio do aplicador para fazer a coleta.}

-O participante não pode se recusar a passar pela revista eletrônica e pela coleta de dado biométrico e revista eletrônica de objetos.

-Tenha muito cuidado ao destacar o cartão-resposta do caderno de questões. Neste Enem, eles serão encartados e não poderão ser substituídos se forem danificados.

