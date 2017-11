Enem tem abstenção de 28,10% em SC

Educação 06/11/2017 | 09h32 Atualizada em

Ao todo, 92,4 mil candidatos compareceram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em SC, uma taxa de abstenção de 28,10%. No país, 4 milhões dos 6,7 milhões de inscritos realizaram a prova, taxa de abstenção de 30,20%, a maior desde 2009.

Pela primeira vez, o exame é realizado em dois finais de semana. Neste domingo, houve redação, provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, num total de 90 questões de múltipla escolha. Também foi a primeira vez em que a redação foi feita logo no primeiro dia de provas. Outra novidade foi a videoprova traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), para os deficientes auditivos. Os candidatos tiveram cinco horas e meia para concluir o exame, exceto por quem optou pela prova em libras, que teve direito a duas horas a mais.

No próximo domingo acontece a segunda e última etapa, quando serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias. A duração do exame será menor: serão quatro horas e meia para responder a 90 questões. O gabarito será divulgado no dia 16 de novembro.

O MEC destacou que houve baixo índice de candidatos eliminados, apenas 273 participantes em todo o país. Em 2016, ao final do primeiro dia, já se registrava 3.942 eliminações, e outras 4.780 no segundo dia. A aplicação tranquila e sem ocorrências graves, segundo o ministério, legitima a ampliação e a diversificação da estratégia de segurança adotada a partir desde ano. O Enem 2017 estreou a prova personalizada e o uso de detectores de ponto eletrônico, e teve a maior cobertura de detectores de metal desde que o recurso começou a ser usado: 100 participantes por detector. Do total de eliminados, 264 foram por descumprimento de regras gerais do edital e nove por se negarem a passar pelo detector de metal.