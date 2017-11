Enem 2017: gabarito oficial e cadernos de questões estão disponíveis

Fique de olho 14/11/2017 | 15h56 Atualizada em

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 foi disponibilizado no site do exame nesta terça-feira (14). O material também pode ser acessado pelo aplicativo. No mesmo endereço, é possível fazer o download dos Cadernos de Questões. No total, são seis gabaritos para cada dia e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova. O participante deve ficar atento para conferir o gabarito relativo à cor de prova que fez em cada domingo de aplicação.

No primeiro domingo (5), foram aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Nesse dia os Cadernos de Questões tinham as cores azul, amarelo, branco, rosa, laranja (braile e ledor) e verde (libras). No segundo domingo (12), foram aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias. Nesse dia os Cadernos de Questões tinham as cores amarelo, cinza, azul, rosa, laranja (braile e ledor) e verde (libras).

O Boletim de Desempenho, com as notas individuais, deverá ser disponibilizado em 19 de janeiro de 2018.

Provas com acessibilidade

Nesta edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) passa a fazer a divulgação dos cadernos de provas com acessibilidade (ampliada, superampliada, ledor e a videoprova em Libras). As provas ampliada e superampliada têm por base o caderno azul, no 1º dia, e o caderno amarelo, no 2º dia. O caderno laranja corresponde à prova do ledor e em braile, e deve apresentar a mesma sequência do caderno azul, no 1º dia, e do caderno amarelo, no 2º dia.

O caderno verde foi o que acompanhou a videoprova traduzida em libras. Além dele, o Inep divulgará todo o conteúdo da videoprova em seu canal no Youtube, até 16 de novembro, como previsto. Isso permitirá que os surdos e os deficientes auditivos tenham como estudar para futuras edições do Enem assim como os participantes ouvintes, em sua primeira língua.