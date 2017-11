Duas pessoas morrem em colisão com caminhão na BR-280

Trânsito 02/11/2017 | 20h19 Atualizada em

Dois homens morreram em um acidente entre carro e caminhão na tarde desta quinta-feira, 2 de novembro. A colisão ocorreu por volta das 15h20, no km-232 da BR-280, em Canoinhas. Eles estavam em um Fiat Uno com placas de Sobradinho (RS) e bateram contra um caminhão com placas de São Lourenço do Oeste (SC). Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens e os socorristas não tiveram tempo de prestar atendimento antes do óbito. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações.

Ainda não havia identificações das vítimas até o início da noite. O acidente não chegou a parar o fluxo dos veículos na rodovia, já que há uma via lateral que foi usada pelos outros motoristas. As informações são do portal G1.

Até agora, pelo menos seis mortes foram registradas em rodovias federais de Santa Catarina nos dois primeiros dias de novembro. Na tarde de quarta-feira, uma mulher perdeu o controle do veículo e caiu da ponte sobre o Rio Araçatuba. Ela e o filho de 11 anos e um sobrinho de 10 anos morreram.

Na madrugada desta quinta, um jovem de 25 anos morreu após ser atropelado por um carro em Balneário Camboriú. Além disso, na SC-415, em São Francisco do Sul, um homem perdeu o controle do veículo e capotou. Ele foi encaminhado com várias fraturas para o Hospital São José, em Joinville.