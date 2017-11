Dia Nacional da Coleta de Alimentos arrecada 5,6 toneladas em Joinville

Dia Nacional da Coleta de Alimentos 13/11/2017 | 08h50 Atualizada em

Joinville arrecadou 5,6 toneladas (5.630 quilos) no Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Duzentos e sete voluntários se concentraram nos supermercados Angeloni, Giassi e Walmart da Beira-Rio no sábado (11/11) para pedir doações de alimentos não perecíveis que beneficiarão 13 entidades do município.

Os alimentos foram entregues ao Mesa Brasil do Sesc, parceiro da campanha, que fará a distribuição nesta semana às entidades selecionadas. O repasse seguirá critérios como número de pessoas atendidas pela instituição, tipo de público (crianças, adultos, idosos, patologias ou tratamentos) e refeições oferecidas.

A campanha vai beneficiar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação de Amigos do Autista (AMA), Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi), Associação dos Deficientes Físicos de Joinville (Adej), Casa Padre Pio, Centro Educacional Infantil São Paulo Apóstolo, comunidades terapêuticas Essência de Vida e Vale da Luz, Legião da Boa Vontade (LBV), Sociedade São Vicente de Paulo (Vila Vicentina), Instituto Conforme, Instituto de Reabilitação do Potencial Humano (IRPH) e Associação Beneficente Renascer.

No total, foram arrecadadas 174 toneladas em 56 cidades brasileiras. Mais de 6 mil voluntários passaram o dia em 255 supermercados, pedindo doações. A campanha é promovida pela Companhia das Obras (CdO), organização não governamental que iniciou o Dia Nacional da Coleta de Alimentos no Brasil há 12 anos. Em 2018, a ação será realizada no dia 10 de novembro.

Joinville aderiu ao Dia Nacional da Coleta de Alimentos em 2015. Em três anos de participação, arrecadou 14,6 toneladas de donativos.

Acompanhe outras informações sobre a ação, como o total arrecadado por cidade participante e a entrega dos alimentos, no site da Coleta (www.coletadealimentos.com.br) e na página da Coleta no Facebook (https://www.facebook.com/coletadealimentos).