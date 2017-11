Rafael Martini 08/11/2017 | 14h41 Atualizada em

Branco Mello, dos Titãs, fez questão de posar com o livro Gritos, dramaturgia do Cárcere, escrito pelos detentos da Penitenciária Industrial de Joinville. O ator Osmar Prado foi outro saiu da feirinha do livro em São Paulo com um exemplar da obra debaixo do braço, da Alexia Giostri Editora. As esquetes teatrais serão encenadas por profissionais, para alegria do juiz João Marcos Buch, de Joinville, um defensor da reinserção social por meio da educação.