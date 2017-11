Desemprego em SC é maior que em 2016, mas vem caindo, ao custo da informalidade

IBGE 17/11/2017 | 14h29 Atualizada em

O desemprego em Santa Catarina alcançou a taxa de 6,7% no terceiro trimestre deste ano, 4,85% maior que na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar de ainda ser a menor taxa do país, está muito distante dos níveis pré-crise. No terceiro trimestre de 2014, o índice era de 2,9%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNAD) foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE.

Em relação aos três meses imediatamente anteriores, houve um recuo, de pouco mais de 10%, da taxa desocupação no Estado. Esse ganho, no entanto, se deu pelo aumento da informalidade. Enquanto os empregos com carteira assinada no setor privado tiveram redução de 0,2% na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2017, as ocupações informais cresceram 10,8%.

No país, conforme já havia sido publicado anteriormente, a taxa ficou em 12,4%, menor que no período anterior (13%), mas acima do registrado nos mesmos meses em 2016 (11,8%). Em todo o Brasil há 13 milhões de desempregados.

Para a pesquisa, o IBGE considera ocupadas as pessoas com 14 anos ou mais que exerceram ao menos uma hora de atividade remunerada na semana de referência, ou seja, na semana anterior à da entrevista dos pesquisadores. Os desocupados são os que fazem parte da força de trabalho e estão efetivamente à procura de serviço.