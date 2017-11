Defesa Civil emite aviso para temporal em SC neste sábado

Previsão 03/11/2017 | 17h31 Atualizada em

A Secretaria de Estado da Defesa Civil emitiu aviso na manhã desta sexta-feira, 3, para chuva e temporal localizado ao longo do sábado, entre às 6h e às 21h. As regiões afetadas devem ser o Oeste, Meio-Oeste e Planalto Norte. As condições são causadas pela passagem de uma frente fria por Santa Catarina.

A previsão da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima, indica chuva de moderada a forte, com presença de raios e possibilidade de fortes rajadas de vento, especialmente no Oeste. O volume acumulado de chuva deve ficar entre 40 a 60 mm. Nas outras regiões do Estado o sábado deve ser marcado pela nebulosidade e chuva com chance de descargas elétricas ao longo de todo o dia.

O domingo começa com nuvens, mas a frente fria se afasta e o sol deve aparecer em todas as regiões de SC, segundo a Epagri/Ciram. A previsão também indica declínio das temperaturas no fim do dia por conta da chegada de uma massa de ar frio e seco ao Estado.