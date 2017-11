Defensoria Pública de SC abre concurso para vagas com salários de até R$ 4,2 mil

Oportunidade 22/11/2017 | 17h11 Atualizada em

A Defensoria Pública de Santa Catarina divulgou nesta terça-feira a abertura de um concurso público para vagas e também cadastro de reserva dos cargos de analista técnico e técnico administrativo com salários de R$ 4,2 mil e R$ 2,4 mil , respectivamente, ambos com auxílio alimentação de R$ 800. Conforme o edital, disponível na íntegra no site Fundatec, estão disponíveis seis vagas e três cadastros de reserva para a área de analista técnico e seis vagas e, também, três cadastros de reserva para técnico administrativo.

Ainda de acordo com o edital, o período de inscrições começou terça-feira, dia 21 de novembro, e vai até 21 de dezembro deste ano. O preenchimento das informações precisa ser feito no site da Fundatec e é preciso pagar taxas que variam de R$ 80 a R$ 140, conforme o cargo escolhido pelo candidato.

Para concorrer a uma das vagas é preciso, como requisito, ter nível superior completo em Ciências Jurídicas e Sociais para o cargo de analista e ensino médio completo para a área de técnico administrativo. Ambos os cargos possuem vagas disponível em diversas regiões do Estado, como na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, além das regiões Norte, Oeste, Serrana e Sul.

A prova, que ainda não está com a data e local marcados, mas que vai ocorrer em um fim de semana, será dividida em quatro etapas, sendo elas prova teórica objetiva, prova de redação para os candidatos ao cargo de técnico administrativo, prova discursiva para o cargo de analista técnico e prova de títulos para os candidatos que se classificarem nas etapas anteriores.

