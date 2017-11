Dagmara Spautz: Sem Ibama em Joinville, unidade de Itajaí deve ficar sobrecarregada

Meio ambiente 23/11/2017 | 18h25 Atualizada em

A desativação do escritório do Ibama em Joinville deve sobrecarregar o trabalho na unidade de Itajaí, que já responde por cerca de 40 municípios. Hoje são 10 fiscais para atender todas as cidades.

A principal demanda do Ibama na região é a pesca — o maior polo pesqueiro do país, e há necessidade de fiscalização constante. Por isso, a única embarcação do órgão ambiental no Estado fica hoje atracada em Itajaí.

A direção da unidade não quis comentar o caso. A coluna procurou a assessoria de imprensa do Ibama, em Brasília, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.

