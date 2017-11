Curso Pró Universidade realiza simulado gratuito para o Vestibular da UFSC

Educação 15/11/2017 | 09h56 Atualizada em

Vai prestar Vestibular pra UFSC, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de dezembro? Que tal treinar até lá? O curso pré-vestibular gratuito Pró Universidade está oferecendo um Simulado Online, de graça, com a prova desenvolvida por professores especialistas e com questões no modelo de somatória, reproduzindo com fidelidade a prova oficial da Universidade Federal de Santa Catarina. As inscrições e a realização do simulado podem ser feitas no site.

Leia também:

Com ação de incentivo, segundo dia de Enem começa tranquilo em Florianópolis

Inep vai corrigir prova de candidato que esquecer frase do caderno do Enem

Pesquisa mostra queda no interesse por cursos de licenciatura