Crise financeira em universidades da Acafe é discutida na Alesc

A crise financeira das universidades que compõem a Associação Catarinense de Fundações Educacionais (Acafe) foi debatida em uma audiência pública nesta terça-feira (07), na Assembléia Legislativa. A reunião trouxe à tona os problemas enfrentados pelas universidades e tratou sobre os repasses federais e estaduais previstos na Constituição. As informações são da Agência de Notícias da Alesc.

Participaram da reunião o Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina (Sinproesc) e representantes das instituições. Na audiência, a Unisul e a Univali foram apontadas como as universidades em situação mais precária.

Segundo a Agência, 16 fundações educacionais compõem o sistema, sendo 11 universidades e cinco centros universitários. Conforme o Artigo 170 da Constituição Estadual, o governo catarinense deve repassar às bolsas do ensino superior, 5% do que deve ser investido em educação.

De acordo com um relatório do Tribunal de Contas Estadual exposto na reunião, estudantes catarinenses perderam R$ 740 milhões em bolsas de estudo entre 2011 e 2016.

No final da discussão, os participantes assinaram um documento pedindo a regularização dos 5% de repasses referentes às bolsas de estudo previstas no Artigo 170, intervenção do Ministério Público, e reivindicação ao governo Federal, para regularização dos recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

