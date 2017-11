Corpo de jovem que se afogou em rio em Joinville é encontrado

Ocorrência 12/11/2017 | 14h33 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville encontrou o corpo do rapaz que havia desaparecido na tarde de sábado, 11 de novembro, após mergulhar no rio Cubatão. Os mergulhadores da equipe aquaviário dos bombeiros resgataram o corpo neste domingo, às 8h50, perto do local onde o garoto havia mergulhado. O ponto, que é tradicional entre os banhistas, estava com a água escura e com uma profundidade que oscilava entre dois e três metros, por causa da chuva dos últimos dias e em consequência da maré na tarde de sábado. No domingo, já havia mudado para 1,50m.

O garoto foi identificado como Jhonatan William Martins, 18 anos. As pessoas que acionaram os bombeiros contaram que ele chegou na Estrada Alvino de Souza do Nascimento, no bairro Jardim Paraíso, pedalando. Depois, largou a bicicleta às margens do rio Cubatão e mergulhou próximo à ponte pênsil.

No sábado, os bombeiros fizeram buscas até as 20h30 com dois mergulhadores, o comandante Jaekel Antonio de Souza e Thiago Krueger, coordenados pelo aquaviário Sidnei dos Santos Teixeira e com o auxílio do helicóptero Águia, em conjunto com a Unidade de Saúde Avançada (USA), do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Neste domingo, as buscas recomeçam às 8 horas com equipe de seis bombeiros: o líder da equipe Sidnei Andrade, Sidnei dos Santos Teixeira, Thiago Krueger, Francisco Lelé e os estagiários Sérgio e Marcos.

