Corpo de homem é encontrado na zona Sul de Joinville

Corpo foi encontrado próximo ao portal de entrada do antigo Autódromo Cidade de Joinville Foto: Salmo Duarte / A Notícia

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira na rodovia Paranaguamirim, próximo ao portal do antigo Autódromo Cidade de Joinville. A vítima ainda não foi identificada. Segundo o delegado Fabiano Silveira, da Delegacia de Homicídios, há indícios de que houve homicídio, já que o corpo tinha marcas de um profundo golpe na região do pescoço.

De acordo com o delegado, a morte do homem teria sido recente. A Polícia Civil está em diligências para ter mais informações sobre a morte e encontrar o possível autor do assassinato. Se confirmado o homicídio, Joinville chega ao número de 117 assassinatos.

No último dia 29, outro corpo vítima de homicídio foi encontrado no mesmo local, próximo ao autódromo. Segundo a Polícia Militar, havia marca de tiro e lacerações pelo rosto causadas por arma branca.

Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.