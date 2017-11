Congresso em SC incentiva gastronomia com produtos regionais

Gastronomia 10/11/2017 | 08h48 Atualizada em

Os sabores da região explorados pelos chefs de gastronomia locais. É o que pretende estimular no setor o 1º Congresso Catarinense de Gastronomia, marcado para acontecer em Joinville nos dias 10 e 11 de novembro. “Queremos disseminar a cultura alimentar de Santa Catarina e valorizar seus produtos e produtores. Destacar a produção local agrega valor imaterial e coloca em evidência a comunidade e região de procedência, garantindo, a longo prazo, a preservação das tradições locais”, enfatiza Mariana Duprat, professora de gastronomia da Universidade e uma das organizadoras do Congresso. O evento é promovido pela Univille em parceria com a Epagri e apoio da Oxford, Escola Superior de Cerveja e Malte, Associação dos Bananicultores de Corupá, Olho Embutidos e Defumados, Revista Prazeres da Mesa, Convention & Visitors Bureau de Joinville e Região e Look Here.

Os chefs convidados são alguns dos destaques do encontro: Jaime José de Barcelos, do premiado restaurante Ostradamus do Ribeirão da Ilha, de Florianópolis, e Manu Buffara, referência na gastronomia contemporânea pelo modo como respeita os insumos e também quem os produz, priorizando a regionalidade e a sazonalidade, do restaurante Manu, de Curitiba. O chef de Joinville William Stwart Vieira, que ganhou notoriedade pelas inovações com produtos e sabores da região no restaurante Terroir Gastronomia e Eventos, participa da mesa redonda que vai discutir a regionalidade dentro da cozinha. Ele também vai ministrar oficina sobre o uso dos chamados (Animais Marinhos Não Convencionais (AMNC's).

Entre as atrações, além das experiências que vão ser compartilhadas pelos chefs, está o workshop de degustação de cervejas artesanais, um dos ramos da gastronomia que vem se fortalecendo em Santa Catarina. A cerveja e outros quatro produtos gastronômicos de relevância para o Estado - queijo, ostra, mel e banana – serão o foco do debate durante o congresso.

Para Mariana Duprat, para elevar a gastronomia regional a um novo patamar, é fundamental a articulação de produtores locais, profissionais da área da gastronomia e meio acadêmico. “A união destes atores contribui para o enaltecimento dos produtos regionais, entre eles o turismo rural, os produtos agroalimentares e a gastronomia, estimulando assim o desenvolvimento regional”.

Serviço

O quê: I Congresso Catarinense de Gastronomia

Quando: 10 e 11 de novembro

Onde: Centro de Artes e Design (CAD) da Univille

Quanto: R$ 35,00

Informações: ccgjoinville.wordpress.com

Programação

Dia 10//1 – sexta-feira

9h - Mesa redonda: Regionalidade na cozinha

Integrantes: chefs William Stwart Vieira (Terroir Gastronomia & Eventos – Joinville/SC); Fabricio Truchem (Opa Bier – Joinville/SC) e Reinhard Pfeiffer (Expedito – Lapa/PR)

10h - Palestra sobre diferenciais das ostras de Santa Catarina/ Alex Alves dos Santos

11h - Oficina 1 – A inserção da ostra na rota gastronômica - chef Jaime José de Barcelos (Ostradamus – Florianópolis/SC)

Oficina 2 – Cozinhando com as Animais Marinhos Não Convencionais (AMNCs) – Chef William Stwart Vieira (Terroir Gastronomia & Eventos – Joinville/SC)

13h30 – Palestra sobre a história da Cerveja, com Mariana Alves Maranho (Escola Superior de Cerveja e Malte-ESCM)

14h30 - Oficina 3 – Uma viagem pelas escolas cervejeiras, com Mariana Alves Maranho (ESCM) Oficina 4 – A presença da cerveja artesanal em SC, com Eddy Eltermann (IFC/Unisul)

16h - Coffee Break do Projeto Sabor de Sobra e Apresentação de pôsteres

16h30 Palestra: A construção da sociedade a partir da cultura alimentar/ profª Elsa Maria Feder (Faculdade Padre João Bagozzi)

17h30 – Palestra Regionalismo: gastronomia catarinense/chef Alysson Müller (Rosso - Florianópolis/SC)

19h30 - Palestra Magna: chef Manu Buffara (Restaurante Manu - Curitiba/PR)

Dia 11/11 - sábado

8h - Mesa Redonda: Queijos catarinenses

- Queijo Colonial Diamante - Remy Narciso Simão e Salete Maria de Souza Esser

- Queijo Kochkäse - Marian Meisen

- Queijo Serrano - Andreia Meira

- Queijos Bursin e de Sol (produzidos com leite de cabra) - José Ângelo Lyra

09h30 - Oficina 5 - Produção de queijos frescos - Aloisio Dalri (Iggio)

Oficina 6 - Produção de Kochkäse e Scharfkäse - Terezinha Hardt

11h30 - Palestra: A Importância da Bananicultura para Corupá - Eliane Müller (Associação dos Bananicultores de Corupá/ASBANCO)

13h30 - Debate: A Qualidade do mel de Santa Catarina/ Pablo Grunfeld (Associação do Meliponicultores/AME-Joinville) e Nésio Fernandes (Faasc Federação das Associações de Apicultores/FAASC)

14h30 - Coffee Break temático - Os sabores da Banana de Corupá

Apresentação de pôsteres

15h - Oficina 7 - O uso do mel catarinense na confeitaria - Chef Karyne Iancóski (Bazar Doce Pâtisserie - Curitiba/PR)

Oficina 8 - “Banana pá mim... Pão de milho pá ti” – A rica e farta gastronomia do litoral catarinense – Chef Vitor Gomes (Ponto G Gastronomia - Florianópolis/SC)

Oficina 9 - Abelhas nativas sem ferrão - o mel, o própolis e o pólen na gastronomia – Chef Gabriela Carvalho (Quintana Gastronomia - Curitiba/PR)

Encerramento