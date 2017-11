Confira o trânsito nas principais rodovias de SC neste feriado de Finados

Boletim de trânsito 02/11/2017 | 15h52 Atualizada em

As rodovias de Santa Catarina, principalmente as que dão acesso ao litoral, registram pontos de congestionamento neste Feriado de Finados. Os principais pontos de trânsito lento são na BR-470 e 280. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é que o movimento se intensifique no fim da tarde desta quinta-feira (02).

Pelo menos quatro pessoas morreram em acidentes registrados entre a tarde de quarta-feira e a madrugada desta quinta na BR-101. O primeiro acidente foi na tarde de quarta, em Imbituba, no Sul do Estado. Uma mulher perdeu o controle do veículo e caiu da ponte sobre o Rio Araçatuba . Ela e duas crianças morreram.

Na madrugada desta quinta (02), um jovem de 25 anos morreu após ser atropelado por um carro em Balneário Camboriú. Na SC-415, em São Francisco do Sul, um homem perdeu o controle do veículo e capotou. Ele foi encaminhado com várias fraturas para o Hospital São José, em Joinville.

Confira informações atualizadas às 15h30:

BR-101 (Grande Florianópolis)

Os aplicativos de monitoramento mostram que no início da tarde o trânsito estava fluindo bem na região. Há pontos de retenção apenas na região de Palhoça, sentido Norte. Pela manhã, o tráfego também ficou lento no sentido Norte.

BR-101 (Balneário Camboriú)

Segundo a Autopista Litoral Sul, o tráfego é normal no momento. Um pouco mais cedo, houve lentidão do km 134 ao km 132, no sentido Sul, por causa de um acidente.

BR-101 (Itajaí)

Trânsito fluía bem por volta das 15h.

BR-470 (Blumenau)

A PRF informa que há um acidente no km 59. Equipes de resgate trabalham para retirar vítimas presas nas ferragens. O engarrafamento ia de Blumenau até Indaial por volta das 15h30min.



BR-280 (Araquari)

Segundo os usuários do Waze, o fluxo estava tranquilo no início da tarde. Há ponto de retenção entre Guaramirim e Araquari. Na rodovia, o trânsito estava lento no sentido Litoral no início da manhã.

BR-376 (Guaratuba)

Na rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina, o tráfego ficou interrompido do km 674 ao km 675, no sentido Sul, em Guaratuba, por causa de um acidente. Um caminhão incendiou na rodovia. As informações são da Autopistal Litoral Sul.

