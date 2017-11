Conclusão da avenida Santos Dumont em Joinville fica para 2018

Raio X 17/11/2017 | 08h30

O prazo para conclusão da duplicação da avenida Santos Dumont deve ser adiado pela terceira vez pelo governo do Estado. A previsão agora é de que ela seja entregue apenas em 2018.

Os trabalhos começaram em fevereiro de 2013 e eram para ter sido finalizados em 2016. As datas não foram cumpridas. A nova promessa foi de que até o fim deste ano tudo estaria pronto. No entanto, o engenheiro responsável, Ivan Amaral, afirma que é muito complicado conseguir realizar a entrega até o próximo mês, tanto que já prorrogou o contrato com a empresa até abril.

– A duplicação está com 85% das obras concluídas. A minha expectativa é entregar entre o final de janeiro e o início de fevereiro – garante.

O maior problema está nas intervenções que estão sendo realizadas em frente ao Clube 31 de Julho, próximo ao elevado da esquina com a rua Tuiuti, que comprometem a duplicação e a liberação do trânsito no viaduto. Está sendo feita uma contenção com gabião – são colocadas pedras dentro de uma estrutura – que depende do clima para ser concluída com mais rapidez.

– Se chover temos que esperar uns dois ou três dias até secar tudo. E agora no final do ano sempre tem aquelas chuvas – explica.

DESAPROPRIAÇÕES ATRASAM TRABALHOS

Ivan diz que houve muita demora na desapropriação do terreno do clube, o que atrasou a obra – as negociações foram todas realizadas pela prefeitura de Joinville. Quando a empresa conseguir concluir a contenção, ainda será preciso aterrar, fazer o asfalto, as calçadas e o acesso ao clube. Após a conclusão, será liberado o trânsito de uma das marginais do elevado no sentido norte/centro e as pistas superiores da estrutura, que está concluída desde outubro. Porém, mesmo assim, a obra total será entregue para a população com duas intervenções por fazer.

Uma delas é em frente a Malharia Manz – HCC Participações, que ainda não entrou em acordo com a prefeitura para desapropriação de parte do terreno. O engenheiro Ivan diz que a negociação está difícil e que até foi oferecido para a empresa um ajuste na proposta para tentar desapropriar uma área menor do que foi programado inicialmente. Com isso, houve uma pequena adequação naquele trecho para que o Estado consiga liberar a obra enquanto não exista um acordo com a empresa.

O outro problema é a confecção das calçadas em um trecho de 500 metros na área central da obra. De acordo com Ivan, a Águas de Joinville precisa passar tubulação no local, mas não vai conseguir dentro do prazo porque a empresa contratada desistiu e será necessário um novo processo licitatório. O Estado decidiu colocar brita para evitar a lama em dias de chuva e entregar a obra sem as calçadas. A Águas ficará responsável depois por confeccionar as calçadas, o que deve ocorrer na metade de 2018.

RAIO X

Confira o andamento das obras nos três trechos da Santos Dumont:

TRECHO NORTE

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Extensão: dois quilômetros (entre o aeroporto e a esquina com a rua Tuiuti).

Fase atual: a duplicação está concluída.

Intervenções: a rua foi alargada para três pistas, com implantação de canteiro central, novas calçadas e sinalização.

TRECHO CENTRAL

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Extensão: quatro quilômetros (entre a esquina da rua Tuiuti com o final da rua Tenente Antônio João).

Fase atual: está sendo feita uma contenção. Depois ainda será preciso aterrar, fazer o asfalto, as calçadas e o acesso ao Clube 31 de Julho.

Intervenções: o trecho teve alteração no projeto original e a largura da rodovia teve que ser reduzida para apenas duas pistas.

TRECHO SUL

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Extensão: dois quilômetros (da esquina com a rua Dona Francisca até o final da Tenente Antônio João).

Fase atual: duplicação concluída.

Intervenções: o projeto precisou ser alterado porque os custos das desapropriações eram muito altos. Com isso, foi feito um binário com a rua Tenente Antônio João.

ELEVADO

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Fase atual: obra concluída.

Próximos passos: o tráfego de veículos na marginal no sentido Norte/Centro deve ser liberado após a conclusão das obras em frente ao Clube 31 de Julho. O mesmo acontecerá com as pistas superiores.