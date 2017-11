Colégio Policial Militar de Joinville tem 262 inscritos

Educação 30/11/2017 | 21h05 Atualizada em

O Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, unidade Joinville, teve 219 filhos de civis e 43 filhos de militares inscritos para as 70 vagas do sexto ano do ensino fundamental. Pais, alunos e responsáveis podem acompanhar o sorteio no dia 7 de dezembro, às 17h para filhos de militares, e às 18h30min para a comunidade. As vagas são divididas entre filhos de militares e civis, sendo 40% destinadas à comunidade.

Em Blumenau, 273 civis e 28 militares se inscreveram. Em Lages, 318 civis e 23 militares.

A EEB Osvaldo Aranha, no bairro Glória, vai continuar a oferecer o ensino médio regular no período da manhã, e à tarde acontecem as aulas do Colégio Policial Militar com duas turmas do sexto ano.

— As vagas e as séries serão ampliadas gradativamente até chegarmos ao ensino médio — comenta o diretor, tenente-coronel Hélio César Puttkammer.

As pré-matrículas serão realizadas nos dias 18 e 19 de dezembro, entre 13h e 18h. A mesma será efetivada nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 depois da entrega dos originais do histórico escolar do estudante com aprovação no quinto ano do ensino fundamental.