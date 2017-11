Cinco coisas que você precisa saber nesta terça-feira

AN indica 07/11/2017 | 08h48

Confira cinco notícias que são destaque nesta terça-feira

1 - Rejane: Saiba onde comprar ingressos para curtir o show do Rei em Joinville

começou a corrida pelos ingressos para o show de Roberto Carlos, que em dezembro faz show em Joinville. A apresentação está marcada para o dia 14 e será no Centreventos Cau Hansen. E o shopping Mueller foi escolhido como bilheteria física oficial para a venda dos ingressos. A grande vantagem, para quem adquirir as entradas no local, é que não precisará pagar pela taxa de conveniência.

2 - Sema ainda tem projetos para enviar à Fatma dois meses após mudança em Joinville

Dois meses após transferir a responsabilidade sobre os processos de licenciamento ambiental em Joinville, completados neste domingo (5), a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) ainda não concluiu o repasse dos cerca de 600 procedimentos que estavam sob sua análise para o Estado. A atividade passou a ser exclusiva da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma) em setembro e, até o início deste mês, a Sema confirmou o envio de 494 processos ao órgão estadual.

3 - Rubens: Consciência Negra feminina é tema do Projeto Sobre Elas, eu Mesma

A história, os dilemas e os desafios contemporâneos da mulher negra regem o Projeto Sobre Elas, Eu Mesma, que abre nesta terça-feira no Bar Pixel e é uma das ações do mês da Consciência Negra em Joinville. A ação é assinada pela professora Cintia Soares, pela bailarina Raijane Gama e pela artista plástica Victoria Caroline.

4 - Saavedra: Lei do transporte de passageiros por meio de aplicativos em Joinville começa a vigorar em janeiro

Publicada nesta segunda-feira, a lei sobre a regulamentação dos serviços de transporte de passageiros por meio de aplicativos em Joinville passa a ser aplicada somente a partir do dia 5 de janeiro, afinal, estão previstos 60 dias para início da vigência. Até lá, deve ser definida a tabela de taxas a serem pagas pelas operadoras pela quilometragem percorrida.

5 - Bailarinos e personagens infantis fazem visita especial ao Hospital Infantil de Joinville

Além do herói dos quadrinhos, outros personagens infantis brincavam com os pequenos pacientes entre os corredores da unidade. Eles vieram acompanhando os bailarinos da Cia. Jovem do Teatro do Bolshoi. As coreografias de balé, no palco improvisado no meio dos quartos, arrancaram olhares de admiração entre os pequenos pacientes.