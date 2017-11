Check in: Pomerode abre programação de Natal neste sábado

Camille Reis 10/11/2017 | 11h18 Atualizada em

Já falei em outra ocasião sobre a cidade mais alemã do Brasil, com sua gastronomia, compras e opções de passeios, mas a dica de hoje é especial para esse período que antecede o Natal. No próximo sábado Pomerode dá a largada para a sua Weihnachtsfest, com um belíssimo desfile de lanternas a partir das 20h30.

A programação da festa natalina segue até o dia 23 de dezembro, sempre de quinta a domingo, com direito a Papai Noel que fala alemão e uma árvore gigante decorada com bolas de cristal, bolachas e velas, seguindo a tradição germânica. Um presépio construído em andares e objetos feitos em madeira, como o boneco Quebra-nozes também fazem parte do encanto da Vila de Natal.

Programação cultural da Weihnachtsfest



Dia 11/11 (sábado)

20h30min – Desfile de Lanternas

21h15min – Abertura do Natal no Teatro com a participação de três escolas



Dia 12/11 (domingo)

16h – Apresentação do Coral Masculino - Bom Princípio - RS

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpen Bach



Dia 16/11 (quinta-feira)

19h – Apresentação Die 2 Franken



Dia 17/11 (sexta-feira)

19h – Banda Municipal no Teatro



Dia 18/11 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Edelweiss

19h – Apresentação da Orquestra CAIC NSP – Lages



Dia 19/11 (domingo)

18h – Apresentação do Grupo de Dança Sênior Clube Alegre

19h – Apresentação do Realejo



Dia 23/11 (quinta-feira)

19h – Musical Estrela do Oriente – Indaial



Dia 24/11 (sexta-feira)

19h – Apresentação do Grupo Cordas Fundação Cultural



Dia 25/11 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Pomerano

19h – Apresentação do Quarteto Voluta



Dia 26/11 (domingo)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpino Germânico

19h – Apresentação do Realejo



Dia 30/11 (quinta-feira)

19h – Apresentação do Grupo Cordas Fundação



Dia 1/12 (sexta-feira)

19h – Apresentação do Quarteto Voluta



Dia 2/12 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpen Bach

19h – Apresentação do Grupo Cordas Fundação Cultural



Dia 3/12 (domingo)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Edelweiss

20h – 1º Advento: Encontro Corais de Pomerode



Dia 7/12 (quinta-feira)

19h30min – Show dos Velhos Camaradas



Dia 8/12 (sexta-feira)

20h30min – Desfile de Lanternas com participação de 12 escolas

21h15min - Escola Amadeu da luz e Teatro a Vida e Uma peça com Coral Pommernsänger



Dia 9/12 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo de Dança Sênior Clube Alegre

19h – Apresentação da Banda Municipal Die Originalen Rega Bläser



Dia 10/12 (domingo)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Pomerano

20h – 2º Advento: Glockenchor Das Lebenslied - Sinos de Guabiruba



Dia 14/12 (quinta-feira)

19h – Quarteto Vozes do Vale e Coro Misto Texto Salto



Dia 15/12 (sexta-feira)

19h – Die 2 Franken



Dia 16/12 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpino Germânico

19h – Show com a dupla Sandro e Wilson



Dia 17/12 (domingo)

19h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpen Bach

20h – 3º Advento



Dia 21/12 (quinta-feira)

19h – Ação Social com 150 famílias de Pomerode



Dia 22/12 (sexta-feira)

20h – Teatro: A Vida é uma Peça com Coral Pommernsänger



Dia 23/12 (sábado)

20h – 4º Advento: Noite Gospel



Weihnachtsfest: Festa de Natal em Pomerode

De 11 de novembro a 23 de dezembro

Quintas e sextas das 17h às 23h, sábados e domingos das 14h às 23h

Centro Cultural de Pomerode - Rua Hermann Weege, 111, Centro

Acompanhe as publicações de Camille Reis

Designer de acessórios de luxo participa de evento em Joinville

Jornalista de SC é embaixadora de evento de moda em Miami

Provei e aprovei: aplicativo que traz promoções diárias no celular