Casa abandonada é consumida pelo fogo na Zona Norte de Joinville

Incêndio 11/11/2017 | 18h16 Atualizada em

Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (11) na Zona Norte de Joinville. A ocorrência foi registrada por volta das 16h40 na Avenida Santos Dumont, no bairro Bom Retiro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, o fogo atingiu uma residência de madeira abandonada. O imóvel foi consumido pelo fogo e cerca de uma hora após o registro, a guarnição permanecia no local para fazer o rescaldo da estrutura.

A casa ficava ao lado de um barracão comercial, que não foi atingido pelas chamas. Ainda conforme os bombeiros, não houve feridos na ação e uma perícia deve indicar o que provocou o incêndio.