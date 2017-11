Carreta com 13 carros tomba às margens da BR-101 no Norte do Estado

Trânsito 08/11/2017 | 20h42 Atualizada em

Um acidente com uma carreta na altura do km 102, em Piçarras, o Norte do Estado, deixou o trânsito complicado na região no fim da tarde desta quarta-feira. A carreta, do tipo cegonheira, transportava 13 veículos da General Motors (GM) quando tombou às margens da rodovia. Segundo a Autopista Litoral Sul, concessionária da rodovia, ninguém se feriu no acidente.



O tombamento não obstrui mais a via, mas há lentidão no trânsito, principalmente por causa da curiosidade dos motoristas que trafegam pelo local. A carreta seguia no sentido Sul da BR-101, em direção a Florianópolis. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).