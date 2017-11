Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Jaraguá do Sul e Joinville

Natal 29/11/2017 | 15h21 Atualizada em

A Caravana Coca-Cola, tradicional ação de Natal da marca em todo o mundo, escolheu as cidades de Jaraguá do Sul e Joinville para receber a caravana iluminada no Norte catarinense. As carretas natalinas da multinacional americana passam na tarde desta quarta-feira (29) pelas principais ruas de Jaraguá do Sul celebrando a chegada do Natal. Em Joinville, a visita está marcada para 21 de dezembro.

Com início às 17h na ponte Abdon Batista, no Centro de Jaraguá, o comboio deverá percorrer cerca de 5,5 quilômetros por sete ruas da cidade. O encerramento do evento está programado para às 18h na Rua Valter Pícoli. Antes, a caravana deve passar pelas ruas Presidente Epitácio Pessoa, Coronel Bernardo Grubba e as avenidas Getúlio Vargas e Marechal Deodoro da Fonseca. As vias Marina Frutuoso e Reinoldo Rau também serão contempladas.

Em Joinville, a magia do Natal Coca-Cola poderá ser acompanhada de perto na região central a partir das 18h de 21 de dezembro. O trajeto terá início no Parque da Cidade e encerra às 20h na Rua Rio Branco.

De acordo com divulgação da empresa, a caravana iluminada vai passar por trechos das ruas Graciosa, Nacar, Guanabara, Santo Agostinho, Do Bera, Morro do Ouro e Padre Kolb. A Avenida Getúlio Vargas, Rua Inácio Bastos e Avenida Procópio Gomes são os destinos sequentes.

O passeio continua pelas ruas Cachoeira, Aubé, Avenida Hermann August Lepper, além das vias Princesa Isabel, Mario Lobo, Blumenau, Henrique Mayer, Otto Boehm, Expedicionário Holz e Duque de Caxias. O percurso segue pela Duque de Caxias e Visconde de Taunay, retorna para a Rua Henrique Mayer e chega ao final entre as ruas Nove de Março e Rio Branco.