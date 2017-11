Cão é "expulso" de festa e viraliza nas redes sociais

Tadinho 17/11/2017 | 10h30 Atualizada em

hoje eu to só esse dog sendo expulso da balada pic.twitter.com/WVhTcPbPMh — Chora Minha Nega (@guip) 14 de novembro de 2017

Ver alguém ser expulso de uma balada é algo meio constrangedor, não é mesmo? A cena, até o momento, soma mais de 6 mil retuítes no Twitter.

A reportagem de GaúchaZH tentou entrar em contato com o fotógrafo Lucas Valeo, da empresa Fininho HD, que foi responsável pelo clique. Contudo, ele estava incomunicável no início desta tarde devido a um evento externo.

Jéssica Carl, 26, que esteve na mesma festa em que o cãozinho foi dispensado., foi a responsável por divulgar a imagem em grupos fechados no Facebook. Segundo a jovem, a festa aconteceu no último sábado (11) no salão Villa’s, espaço de evento na cidade que fica a 480 quilômetros da capital paulista. Além disso, garante que a presença do animal já é comum:

— Eu só sei que ele é de um sítio e já vi ele em mais festas. Os seguranças e as pessoas das festas que acontecem ali já estão acostumados.

Após participar do evento, ela entrou no Facebook em busca de sua foto no local e se deparou com o clique hilário do cão:

— Eu olhei a foto e soltei uma risada muito alta. Amei a foto, conheço os seguranças e sei que eles não o maltrataram em nenhum momento – muito pelo contrário, esse cão já é conhecido nas festas desse lugar. Eu achei a foto muito engraçada e resolvi compartilhar nas redes sociais, pois o mundo merecia ver essa foto tão linda.

Jéssica conta que não conhece o dono do cachorro, mas garante que “esbarrei com o ele (o cachorro) curtindo a festa várias vezes.”