Campanha na internet propõe ajudar casal de SC que perdeu veleiro na passagem do furacão Irma no Caribe

Uma campanha na internet, criada por Viviane Gastaldon Damiani Silveira Mira, uma mulher que admirava o trabalho feito pelo casal catarinense Luiz e Mauriane Conte, propõe arrecadar fundos para que os aventureiros recuperem o veleiro destruído em setembro deste ano, após a passagem no furação Irma em Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe.

A vaquinha está disponível no site Arrekade e pede doações de R$ 5. Não há objetivo final, mas até esta quarta-feira a quantia de R$ 1,9 mil já havia sido arrecadada. A campanha segue até o dia 16 de dezembro. O casal, que se conheceu em Joinville, no Norte de SC, costumava fazer viagens a bordo do barco batizado de Cascalho há pelo menos cinco anos. Segundo a descrição da campanha, Luiz e Mauriane trabalhavam levando pequenos grupos de pessoas em viagens pelo Caribe.

Conforme o DC publicou em setembro deste ano, o casal chegou a deixar a embarcação amarrada no píer e, até a primeira passagem do furacão, o barco estava intacto. Porém, após a passagem do olho do furacão, que durou cerca de 20 minutos, a embarcação afundou após ser atingida por outro barco. Conforme relato feito pelo casal em uma página no Facebook, a embarcação, que seguia submersa desde a passagem do furacão, só foi retirada do fundo do mar no dia 19 de novembro.

Foto: Luiz Fernando / Arquivo Pessoal

