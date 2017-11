Caminhão pega fogo em rua movimentada de Joinville

Incêndio 14/11/2017 | 20h02 Atualizada em

Um caminhão baú pegou fogo em via pública na tarde desta terça-feira (14), no bairro Glória, em Joinville. O automóvel estava estacionado na Rua XV de Novembro nas proximidades do Complexo Expoville, quando pegou fogo. O Corpo de Bombeiros de Joinville atendeu a ocorrência e utilizou cerca de três mil litros de água para conter as chamas.

Confira mais notícias de Joinville e Região

De acordo com o subcomandante dos bombeiros, Jackson Jasper, o motorista do caminhão relatou que percebeu um curto-circuito em um dos faróis dianteiros do veículo. Ele desceu da cabine e tentou apagar o fogo com um extintor, mas não conseguiu.

O caminhão pertence a uma empresa do Paraná e realizava a distribuição de carnes em Joinville. A carga havia sido esvaziada antes do acidente.

Os bombeiros voluntários foram acionados por volta das 17h e conseguiram apagar o fogo. A cabine teve perda total, mas o frigorífico e a estrutura traseira do automóvel não foram atingidos. O incidente também não teve feridos.