Bombeiros de Joinville atendem ocorrência de afogamento no Rio Cubatão

Ocorrência 11/11/2017 | 18h48 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville atende no fim da tarde deste sábado (11) uma ocorrência de afogamento no Rio Cubatão, na Zona Norte da cidade. De acordo com informações da corporação, o chamado foi realizado por volta das 16h34 na rua Alvino Souza do Nascimento, nas proximidades de uma escola no bairro Jardim Paraíso.

Duas equipes de aquaviários do CBVJ permaneciam no local e realizavam buscas no local até às 18h50. Conforme os bombeiros voluntários, populares acionaram a guarnição e informaram que um jovem de aproximadamente 15 anos estava submerso no rio.

A busca é feita com auxílio de mergulhadores e o helicóptero Águia em conjunto com a Unidade de Saúde Avançada (USA), do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), presta apoio a ocorrência. Até às 18h50 o jovem não havia sido encontrado.