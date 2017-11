 Balneário Camboriú pode ter roda gigante no estilo da 'London Eye'

Investimento 10/11/2017 | 11h39 Atualizada em

O Conselho da Cidade de Balneário Camboriú aprovou, na quinta-feira à noite, uma proposta privada que prevê a instalação de uma roda gigante de 65 metros de altura _ a maior da América do Sul _ e de um parque, com trilhas e mirantes, no costão do Pontal Norte. As imagens mostram que o empreendimento deve ficar nas proximidades da Praia do Coco, entre a Praia Central e a Praia Brava, em Itajaí. O investimento previsto é de R$ 40 milhões.

O projeto ainda terá que passar pela Câmara de Vereadores e pela Secretaria de Planejamento. Mas a previsão é iniciar as obras no ano que vem e inaugurar em março de 2019. O empresário Cícero Fiedler, da Big Wheel S.A., afirma que a proposta é de baixo impacto ambiental. No entanto, por se tratar de área sensível, a discussão pode se estender.

A ideia é ter algo semelhante à London Eye, em Londres, que funciona também durante a noite. A roda gigante de Balneário Camboriú terá 32 cabines climatizadas, com vista panorâmica da orla.

O prefeito Fabrício Oliveira (PSB) está empolgado com o projeto. Os investidores já estão em conversas com a prefeitura desde o início do ano.

Acompanhe as publicações da colunista Dagmara Spautz:

Terceiro maior armador do mundo volta a operar no Porto de Itajaí

STJ mantém condenação à União por licenças irregulares na pesca da tainha