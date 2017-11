Assaltantes vestidos com roupa camuflada roubam carro na Serra Dona Francisca em Joinville

Crime 18/11/2017 | 12h31 Atualizada em

Assaltantes vestidos com roupas camufladas roubaram um veículo no início da madrugada deste sábado em Joinville. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o crime ocorreu próximo ao Mirante da SC-418 - Serra Dona Francisca.

As vítimas estavam em um Clio, com placas de Florianópolis, que seguia pela Serra Dona Francisca, sentido Campo Alegre. Por volta das 0h30, no quilômetro 16 da rodovia, cinco homens surpreenderam os ocupantes do carro, solicitando que parassem o automóvel.

Como o grupo estava vestido com roupas parecidas, eles as vítimas acharam que poderia ser alguma ação do Exército. Elas resolveram estacionar e sair do veículo. Neste momento, os assaltantes tomaram o carro e fugiram sentido Joinville. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência