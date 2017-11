 Americana de 20 anos é atacada nos arredores da UFSC /

Caso de polícia 06/11/2017 | 09h48 Atualizada em

Uma jovem americana de 20 anos foi vítima de uma tentativa de estupro e assalto nos arredores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, na noite de domingo. Ela caminhava pela rua Desembargador Vitor Lima, perto da Moradia Estudantil, quando foi atacada por um homem de 32 anos, que tentou estuprá-la e, em seguida, roubou o seu celular e saiu correndo.

A cena foi vista por uma testemunha, que acionou uma viatura da segurança da UFSC próxima, por volta das 19h30min. Os seguranças do campus foram atrás do suspeito e conseguiram detê-lo. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada e o autor e a vítima foram encaminhados para a Central de Polícia (CPP) para documentar a ocorrência e registrar o flagrante. A americana é natural de Washington e a segurança da UFSC informou que, na ocorrência, não havia a confirmação se ela estudava na instituição.

Segundo o secretário de Segurança Institucional da UFSC, Leandro Luiz de Oliveira, o homem atacou a vítima por trás e chegou a colocar a mão na genitália da americana. Em seguida, os dois caíram no chão e ele levou o celular dela e tentou fugir, sendo capturado pouco tempo depois. Ele ressalta ainda que a ocorrência fora dos limites do campus.

Ainda de acordo com o secretário, o autor é reincidente e já é conhecido tanto dos seguranças do campus quanto da Polícia Militar. A segurança da UFSC estava reforçada no domingo em função da realização do Enem.