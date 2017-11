Ação em Joinville visa alertar sobre grave doença pulmonar

Pedal pela Hipertensão Pulmonar 17/11/2017 | 08h55 Atualizada em

No dia 19 de novembro, acontece em Joinville o segundo "Pedal pela Hipertensão Pulmonar". A iniciativa, promovida pela ABRAF (Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar) e organizada pela líder do GAHP (Grupo de Apoio de Hipertensão Pulmonar de Joinville), Rosemari Haak Tieges, tem como objetivo conscientizar a população sobre essa grave doença, que afeta cerca de 60 mil pessoas no Brasil.

Em Santa Catarina, há cerca de quatro meses pacientes de cidades como Blumenau, Joinville e Florianópolis vêm enfrentando dificuldades para conseguir a medicação através do Estado por conta da falta de estoque. Com isso, a maioria vem tentando recorrer à Justiça para garantir seu direito, já que o preço dos remédios é alto e alguns chegam a custar até 17 mil reais.

"A Hipertensão Pulmonar é uma doença bastante grave, mas ainda pouca conhecida pela população. Nosso objetivo é conscientizar as pessoas e ajudar os pacientes, colocando a doença em evidência, a fim, também, de pressionar o governo a proporcionar um cenário mais digno para quem luta contra a HP no Brasil", explica Paula Menezes, presidente da ABRAF.

Novembro é o mês da conscientização sobre a Hipertensão Pulmonar, por isso a ABRAF aproveita a data para levar à sociedade mais informações sobre a doença, que tem uma taxa de mortalidade de pacientes elevada, chegando a um percentual de 43% depois de cinco anos.

Em 2015, Joinville recebeu a primeira iniciativa do "Pedal pela Hipertensão Pulmonar", que contou com a participação de 85 ciclistas. Para a ação que acontece neste domingo, cerca de 150 pessoas já estão inscritas. A participação na pedalada é aberta ao público, e a inscrição pode ser feita com a entrega de 1Kg de alimento não perecível no local. Os primeiros a chegarem com a sua bicicleta também receberão uma camiseta.

A ação conta com patrocínio da BIO Farmácia, COR Kids & Teens, Despachante SALFER, Doctor Ágape, Mantac, Mundo Diferente, Norplast, Pneumo Centro (Centro de Medicina Respiratória), Reforma Luterana, Rotary e Uniter, e apoio da AJIDEVI (Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais), Bike Anjoinville, Decathlon, Frutaria Helena, Pedalada Joinville, Rei das Frutas, Roda Guia, Sesi, Sesc, Supermercado Mariano e Turnes.

Serviço:

'Pedal pela Hipertensão Pulmonar'

Data: 19 de novembro

Horário: 09h00

Local: Saída do Sesc Joinville - Rua Itaiopolis com Av. José Vieira – América, Joinville (SC)

Distância do Percurso: 10Km

Inscrição: 1Kg de alimento não perecível

Sobre a ABRAF

A ABRAF – Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Portadores de Hipertensão Pulmonar é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo promover dignidade e qualidade de vida a pacientes que sofrem da doença. A Instituição conta com cerca de mil associados e atua em âmbito nacional e internacional, promovendo diversas ações de conscientização e luta pelos direitos dos pacientes. No âmbito internacional, a ABRAF representa o Brasil na Sociedade Latina de Hipertensão Pulmonar e possui um Memorando de Entendimento com a PHAssociation, nos Estados Unidos, contribuindo para o intercâmbio de informações e melhores práticas na condução da entidade.http://www.respirareviver.org.br/