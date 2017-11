Ação busca recursos para tratamento de menino que se afogou em piscina em Joinville 

Solidariedade 22/11/2017 | 18h30 Atualizada em

Uma ação solidária busca arrecadar recursos para ajudar no tratamento de um menino joinvilense de apenas um ano e nove meses. O pequeno Ycaro Hipólito do Nascimento se afogou na piscina de casa, no bairro Guanabara, em agosto, e passa por sessões de oxigenação hiperbárica em uma clínica de Curitiba.

O procedimento é realizado há cerca de um mês na clínica Hiperbárica Brasil Sul e o custo é alto, de R$ 280 por dia. Segundo a família, a oxigenação é realizada de segunda a segunda, sem interrupções. O tratamento de saúde inclui medicamentos e suplementos com o objetivo de fazer com que o cérebro dele retome as atividades normais. Os pais ainda contabilizam gastos com fonoaudiólogo e fisioterapia porque, com o acidente, a criança perdeu a coordenação motora e tem dificuldade para expressar os sentimentos.

Sabendo disso, um grupo de joinvilenses resolveu organizar um risoto solidário para ajudar a conseguir recursos para custear parte do tratamento. O evento beneficente está marcado para o próximo sábado (25) às 20h na Rua Pedro Alvares Cabral, 80, bairro Boa Vista. O custo, por refeição é de R$ 20.

— Ficamos sabendo dessa história e resolvemos contribuir como já fizemos com outras pessoas. A gente que é mãe sabe da luta dessa família e vamos correr atrás para ajudar —relata Cleide Cristina do Carmo, uma das organizadoras do risoto.

Esperança para Ycaro

A mãe de Ycaro, Scheila Anacleto, confirma que a ajuda financeira será necessária, uma vez que, conforme ela, o Estado não está custeando o tratamento do menino. No entanto, ela conta que o filho segue fazendo as sessões e apresenta um bom quadro evolutivo de acordo com a equipe médica.

— Após a quinta sessão de hiperbárica, ele já apresentou choro, um pouco baixo, mas chorou. Os olhos dele se fixaram e sincronizaram depois de 15 sessões e ele não apresentou mais espasmos. Estamos na batalha e graças a este tratamento intensivo, ele aprende cada dia uma coisa nova, um movimento que seja já é grandioso diante da do grau da lesão — explica.

Confiantes na melhora do quadro clínico do menino, a família também demonstra gratidão pela ajuda que tem recebido. 'Agradecemos a todos, Deus irá retribuir a cada um de uma forma especial', desabafa a mãe da criança ao A Notícia.

Serviço

O quê: Risoto Solidário em prol do Ycaro

Quando: Sábado (25), a partir das 20h

Onde: Rua Pedro Alvares Cabral, 80, bairro Boa Vista

Quanto: Bilhete antecipado por R$ 20 * (47) 99982-3878