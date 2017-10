VÍDEO: Rapaz é internado após ser agredido com caneco de chope em Blumenau

Segurança 20/10/2017 | 09h57

Um rapaz de 27 anos foi internado na madrugada de quinta-feira após ser golpeado na cabeça com um caneco de chope quando voltava da Oktoberfest na Rua Antônio da Veiga, em Blumenau.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento em que ele caminha pela Rua Antônio da Veiga com uma garota. Dois rapazes seguem eles e, quase na esquina com a Rua Joinville, um deles dá um golpe com o caneco na cabeça. Os dois fogem, a vítima cai, levanta e olha para os lados, tentando entender o que ocorreu:

Em conversa com a reportagem na manhã desta sexta-feira, uma irmã da vítima disse que logo depois a agressão ele procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência e foi ao hospital.

— A gente não entendia o que tinha acontecido. Ele achava até que tinha sido com uma pedra, algo assim — diz a mulher, que preferiu não se identificar.

O rapaz não tem conhecimento de quem seria o agressor. Ele sofreu traumatismo craniano, além de ter um coágulo do cérebro. Segundo a irmã dele, o rapaz passa bem e deve receber alta nesta sexta-feira, devendo retornar ao hospital em 10 dias para fazer novos exames.

A expectativa da família é que, agora, o vídeo ajude a identificar o agressor e a polícia consiga localizá-los.

— Nós estamos muito abalados com o que aconteceu. Foi uma agressão gratuita, sem motivo algum.

O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Jefferson Schimidt, considera o autor da agressão "uma pessoa completamente desequilibrada" e que o ato "foi uma insanidade, uma covardia". Para ele, é fundamental que a PM e a Polícia Civil localizem os envolvidos.

— Ele agiu pelas costas, ancorado pelo outro rapaz. Temos que achá-los.

Leia mais:

Agente penitenciário é detido após briga dentro do Setor 2 da Oktoberfest em Blumenau

Secretaria de Justiça e Cidadania vai investigar confusão envolvendo agente penitenciário na Oktoberfest

Confira mais notícias de segurança no Vale do Itajaí