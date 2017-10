Três ruas de Joinville ficam parcialmente interditadas para obras de saneamento

Obras 20/10/2017 | 08h25

A Companhia Águas de Joinville informa que, por causa de obras nas redes de água e esgoto, três ruas de Joinville estarão parcialmente interditadas nos próximos dias.

Rua Marquês de Olinda - A via tem interdição parcial no trecho entre as ruas Marajó e Ottokar Doerffel, na sexta-feira (20) das 9 às 18 horas. As vias ficarão reduzidas para passagem de carros nos dois sentidos.

Rua Otto Parucker - A via, localizada no bairro Atiradores, tem interdição parcial entre as ruas Ottokar Doerffel e Marajó na sexta-feira (20), das 9 às 18 horas.

Estrada da Ilha - A via fica interditada parcialmente próximo à esquina com a rua Dona Francisca no sábado (21), das 7 às 18 horas.

A Companhia pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem no local. Mais informações pela central de atendimento 115.