 Três pessoas morrem atropeladas na BR-101 em Santa Catarina /

Três pessoas morreram atropeladas em um período de três horas em cidades do Norte de Santa Catarina, nesta segunda-feira (30). Os atropelamentos ocorreram entre 20h e 23h na BR-101, em Araquari, Balneário Camboriú e Barra Valha.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o primeiro acidente ocorreu por volta de 20h, no km 59 da BR-101, em Araquari. Um Peugeot com placas de Pinhais atingiu um homem de 47 anos. A condutora do veículo de 43 anos não se feriu. Já o pedestre não resistiu aos ferimentos.

O segundo atropelamento foi registrado às 22h45min no km 131 da BR-101, em Balneário Camboriú. Outro Peugeot com placas da mesma cidade, bateu contra um homem de 32 anos que morreu no local do acidente. O condutor do veículo de 38 anos não se feriu com gravidade.

O último acidente com morte na mesma rodovia ocorreu às 23h15min, no km80, em Barra Velha. O motorista não foi identificado pois fugiu do local do acidente. O pedestre atingido é um idoso de 73 anos. Ele também morreu na hora.

