Tiroteio em escola de Goiânia deixa dois adolescentes mortos e cinco feridos /

Violência na escola 20/10/2017 | 13h41





Pelo menos dois adolescentes morreram em um tiroteio que ocorreu por volta do meio-dia desta sexta-feira (20) no Colégio Goyases, instituição particular de ensino infantil e fundamental em Goiânia (GO). De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade, outras cinco pessoas ficaram feridas. As informações são do G1.

O suspeito dos disparos é um adolescente que estuda na própria instituição e que está apreendido. O rapaz é filho de militares e teria se revoltado contra o bullying que sofria, usando uma arma que encontrou em casa. Ao G1, um dos alunos que estava na sala no momento dos disparos informou que o estudante era constantemente alvo de piadas.

— Ele sofria bullying, o pessoal chamava ele de fedorento porque não usa a desodorante. No intervalo da aula, ele sacou a arma da mochila e começou a atirar. Ele não escolheu alvo e aí todo mundo saiu correndo — informou o jovem, de 15 anos.

Os baleados foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), os jovens mortos ainda não foram identificados.