Sonha ser um milionário? Caixa abre período de apostas para a Mega da Virada

Apostas abertas 31/10/2017 | 12h32 Atualizada em

Embora faltem ainda dois meses para o fim do ano, nunca é cedo para começar a sonhar. Para os que desejam ficar ricos da noite para o dia, a Caixa Econômica Federal avisa que abriu o prazo para as apostas na Mega da Virada 2017. A estimativa é pagar prêmio de R$ 220 milhões para o apostador que acertar os seis números da sorte do concurso 2.000, que será sorteado em 31 de dezembro de 2017.

Para se ter uma ideia de quanto isso significa, caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá a bagatela de R$ 1,1 milhão em rendimentos mensais. Isso quer dizer que dá para comprar um carro popular por dia. Mas, se preferir, pode comprar 440 apartamentos de R$ 500 mil cada, ou ainda adquirir uma frota de mais de 70 helicópteros.

Cada aposta simples custa R$ 3,50 e deve ser feita com volantes específicos da Mega da Virada. Titulares de conta corrente na Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone, utilizando o Internet Banking. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília).

