Semáforo intermitente entre 23h e 5h recebe nova aprovação em Joinville

A permissão para que os semáforos de Joinville funcionem com sinal amarelo intermitente entre 23h e 05h recebeu aprovação na sessão ordinária desta terça-feira. A proposta tem objetivo de reduzir o número de assaltos nas madrugadas. A votação do projeto que tinha ocorrido em setembro deste ano foi anulada.

O semáforo intermitente foi proposto pelo Projeto de Lei 78/2015, de autoria do vereador Cláudio Aragão (PMDB). Outro projeto de lei com o mesmo propósito foi protocolado na Câmara, no mesmo ano, 2015, pelo vereador Jaime Evaristo (PSC). As propostas passaram a tramitar juntas, como manda o regimento interno.

Agora o projeto será encaminhado para receber sanção ou veto do prefeito Udo Döhler.

Histórico

Na sessão ordinária do dia 16 de outubro a Câmara aprovou, em turno único, o Projeto de Resolução 16/2017, de autoria da Mesa Diretora, que anula os dois turnos de discussão e votação dos Projetos de Leis Ordinárias nºs 78 e 268/2015. Os projetos permitiam que os semáforos funcionassem com sinal amarelo intermitente entre 23h e 5h.

A votação em Plenário no dia 6 de setembro deste ano desconsiderou uma emenda que o projeto havia recebido. Por conta deste fato os vereadores aprovaram um projeto de resolução que anulou os dois turnos de votação do projeto. Com o PR aprovado, o “semáforo intermitente” retornou para votação em sessão.